vor 49 Min.

Mann bekommt in Lauingen Faustschlag ins Gesicht

Den Schlag mit einer Faust bekam ein 56-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lauingen verpasst.

Die beiden Männer trafen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lauingen aufeinander

Ein 56-jähriger Mann schlug am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lauingen einem 33-jährigen Mann mit der Faust in sein Gesicht. Dadurch erlitt der Geschädigte laut Polizeiangaben eine Platzwunde über seinem linken Auge.

Der Täter entfernte sich vom Tatort. Er war jedoch den Angestellten vom Verbrauchermarkt bekannt. (pol)

Themen folgen