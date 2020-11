12:00 Uhr

Mann betrinkt sich und baut Unfall in Bachhagel

Mitten am Tag war ein Mann in Bachhagel betrunken im Auto unterwegs - bis er in einen anderen Pkw krachte.

Ein Auffahrunfall in Bachhagel hat Folgen für einen 49-Jährigen. Der Mann übersah laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 13 Uhr beim Durchfahren der Ortsmitte einen in der Waldstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault und fuhr auf diesen auf. Dabei verletzte sich der 49-Jährige leicht.

Einen Alkoholtest wollte der Mann in Bachhagel nicht machen

Eine Überprüfung ergab, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, jedoch einen Alkoholtest verweigerte. Bereits zuvor war einem Zeugen die unsichere Fahrweise aufgefallen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 49-Jährigen beschlagnahmt, außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (pol)

