vor 50 Min.

Mann entblößt sich am Straßenrand

Ein Exhibitionist war am Sonntagabend in Gundelfingen unterwegs. Polizei bittet um Hinweise nach dem Vorfall.

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Sonntagabend in Gundelfingen aufgetreten ist. Eine 60-jährige Autofahrerin war mit ihrer Enkelin im Wagen auf der Lauinger Straße in Gundelfingen unterwegs. Plötzlich bemerkte die Neunjährige, dass sich am Straßenrand ein bislang Unbekannter aufhielt, der sein Glied vorzeigte.

Die Polizei beschreibt den Mann als etwa 45 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er hat kurze bis mittellange blonde Haare sowie eine blasse Hautfarbe. Der Unbekannte war nach Angaben der Polizei mit einem hellbraunen wadenlangen Mantel und einer dunklen Stoffhose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen. (pol)

