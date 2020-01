vor 32 Min.

Mann erschießt Fuchs mit Kleinkaliber

Zeugen haben beobachtet, wie er das Tier zuerst mit einem Fangeisen gefangen hat.

Zeugen haben in Aislingen am Sonntag einen Mann beobachtet, wie er einen Fuchs mit einem Fangeisen gefangen und anschließend mit einem Kleinkalibergewehr erschossen habe. Durch Streifenbeamte konnte der Aislinger an seinem Wohnort zur Rede gestellt werden, dabei gab der Mann die Tat zu, teilt die Polizei mit.

Die Waffe hat er in die Donau geworfen

Sein Kleinkaliber-Gewehr, das er legal besessen hatte wurde daraufhin durch die Beamten sichergestellt. Das benutzte Fangeisen hatte der Aislinger in die Donau geworfen.

Was den Aislinger nun erwartet

Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Jagdwilderei und Verstoß nach dem Waffengesetz ermittelt.

