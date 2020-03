06:56 Uhr

Mann ertappt Dieb auf frischer Tat

Trotzdem konnte der Täter flüchten. Die Polizei Dillingen nimmt nun Ermittlungen bei diesem Fall in Lauingen auf.

Der Besitzer eines Herrenfahrrades hat am Sonntag gegen 16 Uhr sein Rad für einen kurzen Moment unversperrt vor einem Fahrradgeschäft in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen abgestellt und ist kurz in das dortige Geschäft.

Eigentümer bemerkte den Fahrraddieb vor dem Geschäft

Dabei konnte er beobachten, wie ein Mann sein Fahrrad nahm, und damit fortgehen wollte. Der Eigentümer konnte den Mann stellen und sein Fahrrad zurückerlangen. Der Dieb flüchtete anschließend.

Es gibt eine Personenbeschreibung des Täters

Der Wert des Fahrrades wurde mit rund 250 Euro beziffert. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung werden nun weitere Ermittlungen geführt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. (pol)

