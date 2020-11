10:55 Uhr

Mann flieht nach Unfall - und wird dann vom Geschädigten gestellt

Ein Lkw-Fahrer fährt in Wertingen gegen einen Zaun und haut dann ab. Der Geschädigte fährt dem Mann darauf einfach hinterher.

Weil ein Lkw-Fahrer beim rückwärts rangieren den Zaun eines Firmenanwesens in der Hettlinger Straße in Wertingen beschädigte und einfach weiterfuhr, setzte sich der Besitzer am Mittwoch gegen 17 Uhr kurzerhand selbst hinters Steuer und folgte dem Lkw.

Nach dem Unfall in Wertingen konnte der Mann gestellt werden

Auf der Staatsstraße 2036, das berichtet die Polizei, konnte der Eigentümer den Fahrer schließlich stoppen und der hinzugerufenen Streifenbesatzung übergeben. Diese konnten schließlich die Personalien für die Schadensabwicklung feststellen, außerdem muss sich der Lkw-Fahrer nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen