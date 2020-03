vor 49 Min.

Mann ist nach Sturz von Leiter schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in Lauingen ereignet. Ein Mann ist von einer Leiter gestürzt.

Mit teils schweren Verletzungen ist ein 50-Jähriger nach einem Leitersturz am Dienstagvormittag mit dem Rettungswagen in das Günzburger Krankenhaus gefahren worden.

Eine Baustelle in Lauingen

Der Mann war gegen 10.15 Uhr in der Schuhmannstraße in Launigen während Baustellenarbeiten alleinbeteiligt aus über zwei Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und erlitt neben einer Kopfplatzwunde mehrere Rippenfrakturen, teilt die Polizei mit. (pol)

