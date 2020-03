vor 18 Min.

Mann lädt unerlaubt Müll ab

Ein 31-Jähriger wirft in Lauingen Kartonagen unerlaubt weg. Jetzt muss er mit einer Anzeige leben.

Weil ein Mann in Lauingen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgte, rief er die Polizei auf den Plan. Wie die Polizei mitteilt, wurde den Beamten am Samstagnachmittag gemeldet, dass jemand unerlaubt Kartonagen in den Mülltonnen des Berufsschulheims in der Lauinger Kastellstraße entsorgt. Die Ermittlungen führten zu einem 31-Jährigen. Er wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zur Anzeige gebracht. (pol)

