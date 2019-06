vor 56 Min.

Mann lockt Polizei zu einer vermeintlichen Schlägerei

Als die Beamten in Donaualtheim ankommen, ist da niemand. Ein kurioser Unfall ereignet sich auch in Aislingen.

Weil er einen falschen Notruf abgesetzt hatte, ermittelt die Dillinger Polizei nun gegen einen 45-Jährigen. Er ist laut Pressebericht einschlägig bekannt im Landkreis. Der 45-Jährige meldete sich Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und gab vor, dass es in Donaualtheim auf dem Veranstaltungsgelände von „Spiel ohne Grenzen“ in der Hackenbergstraße zu einer Schlägerei mit mindestens fünf Beteiligten gekommen ist. Der Sicherheitsdienst komme mit der Situation nicht mehr klar, weswegen die Polizei erforderlich sei.

Der Mann ist im Landkreis Dillingen einschlägig bekannt

Nachdem eine Polizeistreife kurz darauf an der Örtlichkeit eingetroffen war, war die Veranstaltung bereits schon längst beendet. Der 45-Jährige meldete sich darauf nochmals telefonisch, dieses Mal bei der Polizei Dillingen. Nachdem ihm von diensthabenden Beamten eröffnet wurde, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet wurde, beleidigte der Anrufer den Polizisten mehrfach – weswegen gegen ihn auch wegen Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, so die Polizei.

Ein ungewöhnlicher Einsatz ereignete sich auch am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr in Aislingen – zumindest fehlte von einer Person erst jede Spur. Einen Gesamtschaden von rund 6000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer, nachdem er mit seinem Wagen auf dem Gelände eines Aislinger Kieswerks in der Lauinger Straße gegen einen Telefonmasten gefahren war. Ein Mitarbeiter des Kieswerks sprach den Mann nach dem Unfall an, der entfernte sich dann mit dem schwerbeschädigten Auto aber unerlaubt vom Unfallort.

Mann fährt gegen Telefonmasten und flüchtet dann in Aislingen

Die Feuerwehr Aislingen musste mit sechs Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrücken, weil aus dem Auto des Unfallverursachers Öl ausgelaufen war. Der Unfallwagen konnte auf einem Feldweg in der näheren Umgebung festgestellt werden. Vom Fahrer selbst fehlte jede Spur. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde für das Auto eine Abschleppfirma beauftragt, die den Wagen zu einer Polizeiverwahrstelle transportieren sollte. Zeitgleich mit dem angeforderten Abschleppdienst traf ein weiterer Abschlepper an der Unfallstelle ein. Dieser wurde von einem Bekannten und der Mutter des Unfallverursachers bestellt, nachdem sie von ihm vom Unfall informiert wurden, teilt die Polizei mit. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem bis dato unbekannten Unfallflüchtigen um einen 40-jährigen Bewohner einer südlichen Landkreisgemeinde. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Er hatte ein Messer bei sich

Die Dillinger Polizei musste am vergangenen Wochenende auch eine Festnahme vollziehen. Weil ein 53-Jähriger am Freitagmittag in einem Geschäft in der Königstraße in Dillingen randaliert hatte, wurde die Polizei gerufen. Wie sich herausstellte, bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Daher wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Da er verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich führte, wurde der 53-Jährige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt, so die Polizei. (dz, pol)

