Mann schläft ein: Essen auf dem Herd löst Einsatz aus

Ein angebranntes Essen hat die Feuerwehr in Dillingen auf den Plan gerufen.

Ein angebranntes Essen hat einen Feuerwehreinsatz in Dillingen ausgelöst. Ein 30-Jähriger hatte einen Topf auf den Herd gestellt und war dann eingeschlafen.

Ein angebranntes Essen hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei rückte gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr Dillingen mit 15 Einsatzkräften zu einem Mehrfamilienhaus in der Kapuzinerstraße aus, nachdem von dort ein Kellerbrand gemeldet worden war. Wie sich herausstellte, hatte ein 30-jähriger Bewohner in einer Kellerwohnung einen Topf mit Speisen erhitzt und war dann eingeschlafen.

Angebranntes Essen: Feuerwehreinsatz in Dillingen

Durch den Qualm wachte er schließlich auf und brachte den Topf ins Freie. Ein Sachschaden entstand nicht, die Feuerwehr musste jedoch die betroffene Wohnung und das Treppenhaus gründlich lüften. (pol)

