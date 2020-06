vor 18 Min.

Mann schlägt Kind auf Parkplatz

Ein Mann hat laut Polizei einem vierjährigen Kind in Lauingen zuerst auf die Hände und dann in das Gesicht geschlagen (Symbolfoto).

Ein Mann hat in Lauingen ein Kind geschlagen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 53-Jähriger und seine Lebensgefährtin haben am Mittwoch gegen 18 Uhr beobachtet, wie ein Mann einem vierjährigen Kind auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen zuerst auf die Hände und dann in das Gesicht schlug.

Die Polizei aus Sorge verständigt

Aus Sorge verständigten die beiden die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei waren der Mann und das Kind nicht mehr vor Ort.

Es war ein Verwandter des Kindes

Der Mann konnte hernach ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Verwandten des Kindes handelte. Das Kind war wohlauf und wurde nicht verletzt. Gegen den Mann wird nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pol)

Lesen Sie auch:

Wer hat die Ortstafel von Asbach gestohlen?

Kostenlos parken in Dillingen

Der Höchstädter Naturkindergarten steht in den Startlöchern

Der neue Bona-Campus kostet 24 Millionen

Themen folgen