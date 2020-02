vor 46 Min.

Mann schlägt Radler und beschädigt E-Bike

Ein Unbekannter attackiert in Lauingen einen 24-Jährigen. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.

Ein bisher Unbekannter, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, hat am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr einen Fahrer eines E-Bikes in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen gegen eine Mauer geschubst.

Ins Gesicht geschlagen

Der 24-jährige Radler ging daraufhin dem Mann hinterher, um ihn zur Rede zu stellen. Auf Höhe der Herbergstraße drehte der Unbekannte nach Angaben der Polizei schließlich um, nahm dem 24-Jährigen sein Fahrrad weg und warf es in Richtung des Besitzers. Als der Radler das E-Bike aufheben wollte, schlug ihn der Mann laut Polizeibericht ins Gesicht.

Tritt gegen das Hinterrad des E-Bikes

Außerdem trat der Unbekannte auf das Hinterrad des Fahrrades und beschädigte es. Am E-Bike entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Etwa 55 Jahre alt und kräftige Statur

Der Unbekannte ging anschließend mit der Frau in Richtung Herbergstraße weiter. Er wird laut Polizeibericht als etwa 55 Jahre alt und mit kräftiger Statur beschrieben. Der Mann hatte eine dunkle Jacke und eine Jeans an. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise.

