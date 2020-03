vor 41 Min.

Mann stürzt von Motorrad und rennt weg

Der 48-Jährige aus dem Bachtal war stark alkoholisiert. Die Polizei stellte ihn Zuhause.

Ein 48-jähriger Mann aus einer Bachtalgemeinde ist am Samstag gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad von Staufen in Richtung Staatsstraße 2025 gefahren. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Acker. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtet den Unfall und wollte dem Verunglückten zu Hilfe kommen.

Mann stand auf und rannte plötzlich ohne Motorrad weg

Doch der gestürzte Mann stand plötzlich auf und rannte in Richtung Staufen zurück. Sein Motorrad ließ er liegen. Die hinzugerufene Polizei fuhr die Halteranschrift an. Es stellte sich heraus, dass der Halter auch der Fahrer war. Er war unverletzt, stand jedoch deutlich unter Alkoholeinfluss.

Ein freiwilliger Promille-Test

Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von rund 1,9 Promille, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Schaden an seinem Motorrad. Dieser liegt bei 2000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen