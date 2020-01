07:50 Uhr

Mann übergibt Betrügerinnen 2000 Euro für Zirkustiere

Unbekannte Besucherinnen haben einen 89-jährigen Dillinger geprellt. Jetzt fehlt auch ein Sparbuch.

Im Zeitraum von Mitte November bis Ende Dezember haben zwei bisher unbekannte Frauen einen 89-jährigen Mann zweimal in dessen Wohnung in Dillingen aufgesucht.

Der Senior glaubte, das Geld nur geliehen zu haben

Sie gaben an, dass sie von einem Zirkus seien und fragten nach Geld für ihre Tiere. Beim ersten Besuch übergab der Mann nach Angaben der Polizei mehr als 2000 Euro in bar an die beiden Frauen – in der Annahme, das Geld nur geliehen zu haben.

Weitere 400 Euro gestohlen

Beim zweiten Besuch verwickelten die Frauen den 89-Jährigen in ein Gespräch und stahlen ihm schließlich weitere 400 Euro und ein Sparbuch. (pol)

