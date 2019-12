vor 50 Min.

Mann verletzt in Gundelfingen Polizeibeamten

Ein Mann hat Polizeibeamten in einer Gaststätte in Gundelfingen Widerstand geleistet (Symbolfoto). Ein Polizist erlitt dabei Verletzungen.

Streit In einer Gundelfinger Gaststätte prügeln sich ein 18-Jähriger und ein 41-Jähriger. Als eine Streife eintrifft, wird ein anderer Gast aggressiv. Und einer filmt den Einsatz

Nach einem Gaststättenbesuch in Gundelfingen ermittelt die Polizei jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Angriffs auf Vollzugsbeamte.

18-Jähriger schlägt älterem Mann Glas ins Gesicht

Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum Samstag in einem Lokal in der Hauptstraße ereignet. Gegen 2.40 Uhr waren ein 18-Jähriger und ein 41-Jähriger in der Gaststätte aneinander geraten und prügelten sich. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 18-Jährige nach Angaben der Polizei dem 41-Jährigen ein Glas ins Gesicht. Beide Streithähne erlitten bei der Rauferei leichte Verletzungen.

27-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Weil sich ein 27-jähriger Besucher der Gaststätte gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv verhielt und den Anweisungen nicht folgte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Dabei beleidigte der Mann die Polizisten und leistete erheblichen Widerstand. Ein Beamter erlitt dadurch leichte Verletzungen. Gegen den 27-Jährigen wurden Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Der 41-Jährige und der 18-Jährige müssen sich wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung verantworten.

26-Jähriger hört nicht auf, den Einsatz zu filmen

Damit nicht genug. Ein 26-Jähriger filmte das Einsatzgeschehen mit seinem Handy. Und er hörte damit trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten nicht auf. Deshalb nahm ihm die Polizei das Handy ab. Der Mann wurde danach wegen mehrerer Vergehen angezeigt. (pol)

