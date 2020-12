28.12.2020

Mann wirft Bierflasche auf Polizisten

Und landet im Gefängnis

Diesen Rausch wird ein 39-Jähriger wohl noch lange bereuen. Der Mann hat in Wittislingen randaliert und Polizisten angegriffen. Wie die Polizei berichtet, waren die Beamten bereits am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in die Ziertheimer Straße gerufen worden. Der Mann randalierte dort bei einer Gaststätte. Als eine Streifenbesatzung die Örtlichkeit anfuhr, warf der 39-Jährige eine Bierflasche sowie einen Glasaschenbecher gegen den fahrenden Streifenwagen. Der Mann musste daraufhin fixiert und gefesselt werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er wurde wegen tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Weil sich herausstellte, dass gegen den 39-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl besteht, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (pol)

