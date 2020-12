vor 35 Min.

Manuel und Fenja lesen am besten

Wettbewerb an Höchstädter Schule

Pünktlich zur Adventszeit fand der Lesewettbewerb der sechsten Klassen statt. Da in diesem Schuljahr zum einen aufgrund der Corona-Bestimmungen, zum anderen aber auch wegen der laufenden Umbaumaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung, die beiden Klassen 6a und 6b der Grund- und Mittelschule Höchstädt den Wettbewerb nicht gemeinsam durchführen konnten, bestimmte jede Klasse ihren eigenen Lesechampion. Wie in den Jahren zuvor wurden in der Phase eins jeweils drei bis vier Klassenbeste bestimmt, die dann in einem Endausscheid aus einem bekannten und unbekannten Text vorlesen durften.

Eine sehr konzentriert arbeitende Jury – die Klassenkameraden und die jeweilige Klassenlehrerin – kürten nach genau festgelegten Beurteilungskriterien schließlich ihre Sieger. Diese lauteten für die Klasse 6a Manuel Maurer und für die Klasse 6b Fenja Schulte. Die beiden Klassenlehrkräfte Eva Wirth und Andrea Aninger bedankten sich für die Buchpreise, die die Firma Steckeler aus Höchstädt zum wiederholten Male gespendet hatte. (pm)

