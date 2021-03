vor 3 Min.

Maria 2.0: Was sagen die Pfarrgemeinden im Landkreis Dillingen

Plus In einem Appell an die deutschen Bischöfe warnt ein katholisches Laienbündnis davor, die Chance auf Veränderung zu verspielen. Kommen diese Themen im Landkreis Dillingen überhaupt an?

Von Horst von Weitershausen

Mit einem Thesenanschlag an Kirchentüren, wie er Martin Luther zugeschrieben wird, hat in diesen Tagen die katholische Reformbewegung „Maria 2.0“ für Aufsehen gesorgt. Die Initiative fordert die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern und die Aufklärung des sexuellen Missbrauchs. In den sieben Thesen werden „eklatante Missstände in der katholischen Kirche“ kritisiert. „Maria 2.0“ gehört zu einem katholischen Laienbündnis von Frauen, das anlässlich der jüngsten Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz einen Appell an die Würdenträger gerichtet hat. Konstruktive Dialoge und Perspektiven seien dringend erforderlich, ansonsten würden die Reformbemühungen des synodalen Weges „ins Leere laufen“. Aber sind diese Initiativen auch bei Frauen im Landkreis Dillingen ein Thema? „Wir vom Frauenbund in Blindheim hätten sicherlich gerne darüber diskutiert“, sagt Vorsitzende Bernhardine Wallner-Leinweber.

Die Pandemie hat den Pfarreien im Landkreis viel abverlangt

Doch wegen der Corona-Pandemie sei dieser Appell am Frauenbund mehr oder weniger vorbeigegangen. „Die meisten unserer Frauen haben davon keine Kenntnis erlangt“, sagt Wallner-Leinweber. Nicht anders erging es offensichtlich vielen anderen Frauenbund-Mitgliedern im Landkreis. Frauenbund-Bezirksleiterin Silvia Lutz aus Binswangen sagt: „Sicherlich hätten einige von uns diesen Appell an die Bischöfe gerne diskutiert und auch zur Kenntnis genommen.“ Doch die Pandemie habe allen in den Pfarreien anderes abverlangt. In dem Appell steht unter anderem die eindringliche Forderung: „Klerikale Machtstrukturen tragen immer die Gefahr des Machtmissbrauchs in sich; sie müssen endlich aufgebrochen und verändert werden. Kirche soll ein Ort für alle Menschen sein und nicht hierarchisches Machtkonstrukt weniger Einzelner.“

Dem katholischen Laienbündnis gehören die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), die Reformbewegungen „Wir sind Kirche“ und „Maria 2.0“ und das Katholische LSBT+Komitee an. Die Betroffeneninitiativen Eckiger Tisch und MojoRed unterstützen ebenfalls die Laienbewegung. Die Mitglieder fordern unter anderem eine objektive, unabhängige und vollständige Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sowie eine strafrechtliche Verfolgung der Täter. „Nehmen Sie die Betroffenen ernst – anstatt sich selbst als Opfer darzustellen!“, lautet die Forderung. „Die Kirche braucht einen neuen und positiven Zugang zur Sexualität, ihrer bewussten Gestaltung und der Tatsache, dass Sexualität zum Leben gehört“, heißt es in dem Appell.

Wie kommen die Forderungen im Landkreis Dillingen an

Heterosexuelle, Lesben, Schwule, trans- und intergeschlechtliche Menschen – alle gehörten gleichwertig zur Kirche. Und zum Thema Gleichberechtigung fordert das Laienbündnis „Der Zugang zu allen Diensten und Ämtern darf nicht mehr nur Männern vorbehalten bleiben.“ Berufung sei keine Frage des Geschlechts.

Der Dekan des katholischen Dekanats Dillingen, Johannes Schaufler, sagt, er habe vom genauen Inhalt des Appells noch keine Kenntnis. Corona fordere die Seelsorger gerade heraus. „Für uns Pfarrer ist wichtig, was zu Zeiten der Pandemie alles in unseren Pfarreiengemeinschaften geschieht, da gibt es genügend zu tun“, sagt der Gundelfinger Stadtpfarrer. So sei er heilfroh, dass er beispielsweise endlich wieder zu seinen Schülern in die Schule gehen könne.

Die Diözesanvorsitzende des Frauenbunds, Ulrike Stowasser aus Nördlingen, hat dagegen eine klare Position: „Die Zulassung von Frauen zu allen (Weihe-)Ämtern in der katholischen Kirche ist eines der zentralen Themen des Katholischen Deutschen Frauenbundes“, teilt Stowasser mit. Bereits seit vielen Jahren feiere der Frauenbund den Tag der Diakonin am Tag der heiligen Katharina von Siena, dem 29. April. „Diesen Tag verbinden wir mit Forderungen nach einer geschwisterlichen Kirche.“ Der Frauenbund habe seine Forderungen unter das Motto „Maria, schweige nicht“ gestellt. Der KDFB rufe damit aktiv alle Frauen dazu auf, ihre Stimme zu erheben – gegen Missbrauch, gegen Ungleichheit, gegen alte Strukturen. Stowasser sagt:

Monsignore Paul Sinz lobt den Einsatz der Frauen

„Die Zeit für Veränderungen ist jetzt!“ Nach Missbrauchsskandalen und dem Missbrauch von Positionen und Ämtern wendeten sich immer mehr Menschen von der katholischen Kirche ab. Frauen der jüngeren Generation sei nicht vermittelbar, warum ihre Stellung innerhalb der Kirche eine andere sein sollte als die der Männer. Auch für viele namhafte Theologen sei die Vorstellung nicht zutreffend, Frauen wegen ihres Geschlechtes von Ämtern auszuschließen. „Frauen geben so viel in der Kirche, engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit, sind Lektorinnen und Kommunionhelferinnen. Warum sollen wir nur diese untergeordneten Rollen spielen?“, fragt Stowasser.

Monsignore Paul Sinz von der Pfarrgemeinde Steinheim, der zwölf Jahre das Amt des Dillinger Dekans bekleidet hat, lobt den unentbehrlichen Einsatz der Frauen. Er als Pfarrer empfinde in der gemeinsamen Arbeit Partnerschaft, gegenseitigen Respekt und kein Ringen um Macht. Zu den Kirchenaustritten sagt Sinz: „Ich denke nicht, dass diese schwerpunktmäßig daran liegen, ob Frauen nun zu allen Weihe-Ämtern zugelassen sind oder nicht.“

