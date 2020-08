vor 16 Min.

Maria Himmelfahrt: (k)ein besonderer Tag in Bächingen

Plus An Mariä Himmelfahrt sind die Geschäfte im Landkreis Dillingen geschlossen – außer in der Brenzgemeinde.

Von Andreas Schopf

Mariä Himmelfahrt hatte Siegmund Meck noch nie so richtig auf dem Schirm. „Für unseren Betrieb war das immer ein normaler Arbeitstag, das hat sich nie wie ein Feiertag angefühlt“, sagt der Unternehmer aus Bächingen, der seit diesem Jahr zugleich Bürgermeister der Brenzgemeinde ist.

Dort hat Mariä Himmelfahrt eine ganz eigene Bedeutung. Nämlich: gar keine. Während in großen Teilen Bayerns und auch im Landkreis Dillingen der 15. August ein Feiertag ist, an dem in den Betrieben die Arbeit ruht und Geschäfte geschlossen haben, bildet Bächingen eine Ausnahme. Der Grund: Mariä Himmelfahrt gilt nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung als gesetzlicher Feiertag. Bächingen ist jedoch, historisch bedingt, evangelisch geprägt. Dies hat zur Folge, dass am kommenden Samstag, 15. August, in der Brenzgemeinde kein Feiertag ist. „Als Bächinger kennt man das nicht anders“, sagt Meck.

Fahren viele nach Bächingen zum Einkaufen?

In der Praxis heißt dies, dass Geschäfte in Bächingen geöffnet haben, während sie in Nachbargemeinden im Kreis Dillingen aufgrund des Feiertags geschlossen haben. Erwartet die Brenzgemeinde am Samstag nun also viele Kunden aus den umliegenden Orten?

Meck verneint dies. „Ich denke, es kommen vielleicht vereinzelt Menschen zum Einkaufen zu uns“, sagt der Bürgermeister. Mit einem großen Andrang rechne er jedoch nicht. Mit ein Grund dafür seien Ladenöffnungszeiten, die sich in den vergangenen Jahren vielerorts verändert haben.

Nicht nur in Bächingen ist am Samstag kein Feiertag

Selbst an Feiertagen haben beispielsweise Bäckereien zum Teil geöffnet. Für frische Backwaren müssen Kunden am Samstag also – je nach Angebot vor Ort – nicht unbedingt nach Bächingen, sagt Meck.

Zumal die dortige Bäckerei Seeßle nach Angaben des Bürgermeisters Betriebsferien hat. Früher, als Geschäfte an Feiertagen wirklich geschlossen blieben und es in Bächingen noch mehr Angebote im Einzelhandel gab, etwa mit einer Metzgerei oder einem „Tante-Emma-Laden“, seien spürbar mehr Kunden an Mariä Himmelfahrt gekommen. Heute würden die Menschen, wenn überhaupt, vielmehr in die baden-württembergische Nachbarschaft fahren, wo ebenfalls kein Feiertag ist und das Angebot im Einzelhandel größer als in Bächingen sei, etwa in Sontheim oder Giengen, sagt Meck.

Ein Bächinger macht trotzdem zu - warum?

Dass an Mariä Himmelfahrt nur wenige Kunden nach Bächingen ausweichen, bestätigt auch Frank Gross, Inhaber des gleichnamigen Getränke- und Gemischtwarenladens vor Ort. Früher hatte er an diesem Tag noch geöffnet, sagt Gross. Doch der Aufwand habe sich nicht gelohnt. „Es kam kaum ein Kunde“, sagt er. „Das Angebot hier wurde nicht wirklich angenommen.“ Deshalb lässt Gross seinen Laden schon seit einigen Jahren an Mariä Himmelfahrt geschlossen – auch am kommenden Samstag. Aus seiner Sicht würden eher die Geschäfte auf der baden-württembergischen Seite von Feiertags-Kunden profitieren, sagt Gross.

Der Netto-Markt in Bächingen dagegen wird am Samstag geöffnet haben. Dies bestätigt das Unternehmen auf Nachfrage.

