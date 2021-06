Maria Medingen

Bischof Bertram Meier besucht das Kloster Maria Medingen

Wegen Corona konnten längst nicht so viele Besucher kommen, wie eigentlich geplant waren. Mit der feierlichen Messe in der Klosterkirche in Maria Medingen haben die Franziskanerinnen die Restaurierung nun abgeschlossen.

Plus Sechs Jahre nach dem verheerenden Brand im Kloster Maria Medingen feiern die Schwestern den Abschluss der Restaurationsarbeiten. Bischof Bertram Meier stellt zu dem Anlass die Frage: „Sind wir noch bei Trost?“

Von Jonathan Mayer

Am Ende überwiegt die Freude. Über den guten Ablauf der Restaurationsarbeiten, den hohen Besuch aus Augsburg und über die Tatsache, dass die Margaretenkapelle im Kloster Maria Medingen heute beinahe noch schöner glänzt als vor der Katastrophe. Provinzoberin Elke Prochus drückt es so aus: „Das zeigt: Es gibt viel Gutes in der Welt.“ Vor allem dem unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer, der Restauratoren und der Spender sei der heutige Tag, der den Abschluss dieser langen Reise darstellt, zu verdanken. Ziemlich genau sechs Jahre ist es her, dass ein Brand die Kapelle fast vollständig zerstörte. Jetzt ist dieser einmalige Ort schöner als zuvor. Am Donnerstag feierten die Franziskanerinnen das mit den Beteiligten und Bischof Bertram Meier.

