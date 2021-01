vor 17 Min.

Masken für Bedürftige in Höchstädt

In Höchstädt werden Schutzmasken an Bedürftige verteilt.

Die Stadt gibt die Ausgaberegelung bekannt. Bürger können zu bestimmten Zeiten Mundschutz über ein Fenster am Rathaus erhalten

Das Landratsamt Dillingen hat in seiner Pressemitteilung ausführlich auf die Ausgabe von FFP2-Schutzmasken an Pflegende Angehörige und Bedürftige hingewiesen. Für die Abgabe der Masken durch die Kommunen gelten dabei folgende Vorgaben: Schutzmasken für Pflegende Angehörige: Die Hauptpflegeperson erhält jeweils drei Schutzmasken. Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist das Schreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades der bzw. des Pflegebedürftigen vorzulegen.

Schutzmasken für Bedürftige: Bedürftig sind neben den Nutzern der Tafeln die Empfänger von Grundsicherungsleistungen. Dazu zählen ausschließlich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII sowie Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII: Jeder Bedürftige über 15 Jahre erhält fünf Schutzmasken. Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist der Bescheid über den Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII vorzulegen.

Für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt gilt folgende Ausgaberegelung: Die Ausgabe der FFP2-Schutzmasken an die vorgenannten Personengruppen erfolgt zentral für die Stadt Höchstädt sowie die Gemeinden Blindheim, Finningen, Lutzingen und Schwenningen am Rathaus in Höchstädt an folgenden Tagen: Mittwoch, 27. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag, 28. Januar, von 15.30 bis 17.30 Uhr, Freitag, 29. Januar, von 10 bis 12 Uhr; Die Ausgabe der FFP2-Schutzmasken erfolgt über das Fenster aus einem Büro des Rathauses Höchstädt (Einfahrt zum Parkplatz – Nordwestecke des Gebäudes) und ist entsprechend beschildert. (pm)

