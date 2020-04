vor 5 Min.

Masken für Flüchtlinge

Seit dem 27. April gilt in ganz Bayern die Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Flüchtlingshelfer vom Verein Asyl/Migration Dillingen haben am Tag davor rund 150 Einwegmasken an Flüchtlinge im Stadtbereich Dillingen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Hartz IV erhalten, verteilt.

Die Masken wurden auf Beschluss des Vorstandes vom Spendenkonto finanziert. Die Verteilung übernahmen (unter Einhaltung aller Abstandsregeln) der erste Vorsitzende und Koordinator Georg Schrenk und die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Kügel-Merkel. Die Gruppe ruft in einer Pressemitteilung alle Flüchtlinge dazu auf, sich strikt an die verhängten Corona-Schutzmaßnahmen zu halten und sich gegebenenfalls weitere Masken selbst zu besorgen. (pm)

Themen folgen