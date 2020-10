29.10.2020

Mathe neu entdecken

So macht Lernen Spaß

Die Mathematik Hausaufgaben bringen Eltern und Schüler manchmal zum Verzweifeln. Damit das nicht länger so bleibt, will der Studienkreis Dillingen/ Nördlingen Abhilfe schaffen. Dafür haben sie Donnerstag, 12. November, zum „I-love-Mathe-Tag“ erklärt. „Gut vermittelt kann Mathe durchaus Spaß machen und zur Herzensangelegenheit werden“, sagt Thomas Momotow, Sprecher des Nachhilfeanbieters. Rund 60 Prozent ihrer Nachhilfeschüler würden Unterstützung in dem Fach bekommen. Und da während den Schulschließungen rund 400 Unterrichtsstunden verloren gegangen seien, bietet der Studienkreis zum Aktionstag allen Schülern der Klassen fünf bis 13 kostenfreie Mathe-Grundlagenkurse an.

In den Online-Kursen sollen wichtige Inhalte vermittelt werden, die während der Homeschooling-Zeit zu kurz gekommen sind. Das Angebot wird bis Anfang Dezember zur Verfügung gestellt. (pm)

