26.06.2018

Matinée mit Organist aus Ingolstadt

Am Samstag in der Dillinger Klosterkirche

Münsterorganist Dr. Franz Hauk aus Ingolstadt debütiert am kommenden Samstag, 30. Juni, um 11.15 Uhr in der Dillinger Klosterkirche bei der zweiten Orgelmatinée des diesjährigen 12. Dillinger Orgelsommers. Franz Hauk studierte die Fächer Kirchen- und Schulmusik sowie Klavier und Orgel an den Musikhochschulen in München und Salzburg. Zu seinen Lehrern zählen Aldo Schoen, Gerhard Weinberger, Franz Lehrndorfer und Edgar Krapp. 1981 erhielt er das Meisterklassendiplom der Musikhochschule München. Mehrere Auszeichnungen folgten. Seit 1982 ist er als Organist, seit 1995 auch als Chorleiter am Ingolstädter Münster tätig. Mit Vorliebe setzt sich Franz Hauk auch für die zeitgenössische Musik ein und regt immer wieder Kompositionsaufträge an. Franz Hauk wirkt als Juror bei Musikwettbewerben und leitet Meisterklassen. Auch die Tätigkeit als Dirigent nimmt mittlerweile einen breiten Raum seiner künstlerischen Arbeit ein. Seit 2002 lehrt er im Bereich Historische Aufführungspraxis an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München. 2013 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

In Dillingen präsentiert Hauk ein Programm „Der Kuckuck und die Nachtigall“. Neben reizvollen Vertonungen des Kuckucksrufes von Johann Caspar Kerll, Bernardo Pasquini, und Bernardo Storace erklingen außerdem Orgelwerke von Georg Muffat (Toccata septima), Johann Sebastian Bach (Fantasia super „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ BWV 651) und Wolfgang Amadeus Mozart (Fantasie f-Moll KV 608). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (pm)

