vor 17 Min.

Max Schlichter von den Killerpilzen erhält Preis

Der Dillinger Gitarrist Max Schlichter wird geehrt. Wofür die Unterstützung gedacht ist.

Im Rahmen eines Festaktes erhielten drei Preisträger den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben. Ein Zeichen, das in diesem Jahr besonders wichtig ist: „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben unsere Künstlerinnen und Künstler besonders hart getroffen. So ist es uns in diesem Jahr ein besonderes Bedürfnis, mit dem Musikförderpreis des Bezirks Schwaben wichtige Persönlichkeiten aus dem schwäbischen Musikleben zu fördern“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer im Rahmen der Auszeichnung. Coronabedingt fand die Verleihung in diesem Jahr in kleinem Rahmen statt. Ausgezeichnet wurden Miriam Ruf, Harfenistin aus Günzburg (Klassik), Max Schlichter, Sänger und Gitarrist aus Dillingen (Pop) sowie die Diademus Vocalisten unter der Leitung von Professor Benno Schachtner aus Illertissen (Barock/Alte Musik).

Zu den Voraussetzungen für eine Bewerbung um den Förderpreis zählten, dass die Künstler herausragende musikalische Leistungen erbracht hatten und dass sie von nationaler und internationaler Bedeutung sind. Zudem sollten die Bewerber laut Pressemitteilung seit mindestens zwei Jahren überwiegend im Bezirk Schwaben tätig sein. Es gingen 28 Bewerbungen ein, die für die fünfköpfige Jury professionell aufbereitet wurden.

Max Schlichter plant ein Soloalbum

Unter dem Vorsitz von Professor Eckhard Fischer, künstlerischer Leiter des Oberstdorfer Musiksommers, Bezirksrätin Petra Beer, Bezirksrat Herbert Pressl, Thomas Frank, Schulleiter der Berufsfachschule für Musik Krumbach, und Karl Zepnik, künstlerischer Leiter der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf, entschied das Gremium einstimmig, drei Preise zu vergeben. „Wir freuen uns, dieses Jahr drei ganz außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler aus Klassik, Pop und Alte Musik auszeichnen zu dürfen“, sagte Fischer. Diese Vielfalt zeige, wie breit und vielschichtig Schwabens Musikszene ist. Der Musikförderpreis des Bezirks Schwaben wurde 2019 eingeführt, kann an bis zu drei Preisträger vergeben werden und ist mit insgesamt bis zu 50.000 Euro dotiert.

Max Schlichter, 31 Jahre alt, Gründer der Band Killerpilze, durfte sich über einen Förderpreis in Höhe von 15.000 Euro freuen. Der Dillinger, mit Erfahrung von über 700 Konzerten auf internationalen Bühnen und sieben veröffentlichten Studioalben, ist bereits weit über die Landesgrenzen als Gitarrist, Songschreiber und musikalischer Kopf der Killerpilze bekannt. Als Gründer des EMG Musikinstituts in Breitenthal (Krumbach) im Jahr 2014 gibt er sein Wissen als Musiklehrer weiter. Als Kunstfigur Max Moon hat er gemeinsam mit der Augsburger Regisseurin Leonie Pichler an den Texten zu neuen Werken gearbeitet, so der Bezirk. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Dillinger audiovisuelle Produktionen in Zusammenarbeit mit seinem Bruder David Schlichter. Unter seinem Namen „Max Schlichter“ soll sein erstes Soloalbum erscheinen. Dafür und für die anschließenden Konzerte erhält er einen Förderpreis. (pm)

