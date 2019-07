23.07.2019

Medaillen bei World Steak Challenge: Familie Delle räumt ab

Die Gundelfinger Gastwirte Delle gewinnen zwei Auszeichnungen bei der World Steak Challenge in Dublin.

Gastwirt Bernhard Delle aus Gundelfingen holte sich kürzlich in Dublin eine Gold- und eine Silber-Medaille bei der World Steak Challenge in Dublin ab. Die Donaumoos-Angus-Familie Delle zählte zu den Gold-, Silber- und Bronzemedaillen-Gewinnern, die vor mehr als 200 geladenen Gästen im Fire-Restaurant in Dublin bekannt gegeben und ausgezeichnet wurden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Medaillen sind Gemeinschaftsprojekt der Familie Delle

Der Gewinn dieser Medaillen ist ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Familie Delle. Bernhard Delle hatte mit seinen Söhnen Michael und Martin das passende Tier aus der Donaumoos-Angus-Herde ausgesucht. Die Reifung des Fleisches wurde von der Chefin Jutta Delle kontrolliert und am Ende wurde gemeinsam entschieden, welche beiden Stücke Fleisch zum Wettbewerb nach Irland geschickt wurden. Die 41 Experten und 14 Verbraucherjuroren hatten aus den mehr als 300 eingereichten Sirloin-Filet- und Rib Eye-Steaks aus 25 verschiedenen Ländern und vier Kontinenten die Besten gekürt. Sie beurteilten nach international vereinbarten Kriterien, unter anderem Aussehen, Aroma, Farbe, Marmorierung, Konsistenz des Fettabbaus und Geschmack. Die zu prämierenden Kategorien waren: Sirloin, Filet und Rib Eye-Steaks jeweils auf Gras- und Getreidebasis.

In der Kategorie „Filet“ auf Grünlandbasis gewann Donaumoos-Angus die Goldmedaille, die Silbermedaille wurde mit einem „Rib Eye“ auf Grünlandbasis gewonnen.

Die Familie Delle freut sich über die Auszeichnung

Die World Steak Challenge wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen, um ein anerkanntes Qualitätssiegel für die Unterstützung der erstklassigen Steakproduktion auf einer globalen Plattform zu liefern und sie den Verbrauchern als positive Wahl für einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil nahe zu bringen. Es bietet Steakherstellern eine einzigartige Plattform, um Produktqualität, Zuchtnachweise und Verarbeitungsstandards auf internationaler Ebene zu bewerten.

Die Familie Delle freute sich laut Mitteilung sehr über den Medaillen-Erfolg im Jubiläumsjahr des Gasthofes (100 Jahre), der die hervorragende Qualität ihres Angus-Fleisches im internationalen Vergleich unter Beweis stelle. Bei der erstmaligen Teilnahme im Vorjahr konnte eine Silbermedaille errungen werden.

Interessierte Besucher können am Samstag, 31. August, die Angus-Tiere auf den Weiden im Donaumoos bei einer Weideführung besichtigen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, unter www.sonne-gundelfingen.de. (pm)

Lesen Sie hier einen Bericht über die Jubiläumsfeier der Familie Delle in Gundelfingen:

Familie Delle feiert ihre Geschichte in Gundelfingen

Themen Folgen