31-Jähriger wird in Medlingen mit Marihuana erwischt

ARCHIV - Ein Mann hält am 15.03.2007 in einem Coffeeshop im niederländischen Hengelo eine Tüte mit Marihuana und einen gedrehten Joint in den Händen. Ausländer dürfen künftig in Hollands Haschisch-Kneipen nicht mehr bedient werden. Damit will die konservative Regierung in Den Haag dem Drogentourismus das Wasser abgraben. Für anreisende Kiffer - unter ihnen auch Tausende von Deutschen - gibt es allerdings noch eine «Gnadenfrist»: Mit der Umsetzung der jetzt vom Kabinett beschlossenen Anti-Drogen-Maßnahmen soll erst nach dem Sommer begonnen werden, wie das Justizministerium am Samstag bestätigte. Foto: Friso Gentsch dpa/lnw zu dpa 0247 vom 28.05.2011 +++c dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

