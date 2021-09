Motorradfahrer verletzt sich bei Medlingen schwer

Der junge Mann stürzt unbeteiligt und schleudert in ein Feld. Sein Motorrad landet auf ihm. In Wittislingen und Dillingen haben sich bei Unfällen ebenfalls je Personen verletzt.

In Medlingen hat sich ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der 21-Jährige alleinbeteiligt auf der Kreisstraße DLG 29 zwischen Sachsenhausen und Medlingen von der Fahrbahn abgekommen und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei landete das Motorrad auf dem gestürzten 21-Jährigen, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Heidenheimer Krankenhaus gebracht, an seiner Maschine entstand nur ein minimaler Sachschaden.

Frau übersieht Lastwagenfahrer bei Wittislingen

Gegen 18 Uhr am Dienstag wollte eine 28-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße DLG 35 bei Wittislingen einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und scherte aus. Dabei übersah sie, dass bereits ein hinter ihr fahrender 38-jähriger Pkw-Fahrer zum Überholen angesetzt hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der 38-Jährige seinen Pkw nach links und prallte gegen eine dortige Leitplanke und gegen das Auto der Frau, so die Polizei. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht am Arm. Die Unfallverursacherin blieb hingegen unverletzt. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden von rund 4700 Euro.

Schüler stürzt mit Rad in Dillingen auf ein Auto

Gegen 18.50 Uhr wollte ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad den Fischerberg hinunterfahren. Nachdem ihm ein Pkw entgegenkam, entschloss sich der Schüler nach links auszuweichen und prallte dabei frontal gegen ein dort geparktes Auto. Durch den Sturz erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Dillingen behandelt wurden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. (pol)