00:31 Uhr

Mehr Geld für den Kampf gegen Borkenkäfer

Waldbesitzer erhalten nächste Woche in Lutzingen eine Schulung

Der Bereich Forsten am Wertinger Landwirtschaftsamt veranstaltet am Donnerstag, 25. Juli, eine Schulung für Waldbesitzer gemeinsam mit der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen zum Thema „Borkenkäferbekämpfung 2019“. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Goldbergalm bei Lutzingen, die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Dies ist bereits die zweite Veranstaltung zu diesem Thema in diesem Sommer im Landkreis.

Wer Schadholz aufarbeitet und insektizidfrei unschädlich macht, kann auf Antrag beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) ab sofort bis zu zwölf Euro pro Kubikmeter Holz erhalten. Die Bayerische Staatsregierung hat diesen Betrag angehoben, teilt Forstministerin Michaela Kaniber mit. Bis Juni betrugen die Zuschüsse fünf Euro pro Kubikmeter. Befallene Bäume müssen dazu rasch gefällt und aus dem Wald transportiert werden. (pm)

gibt es auch beim zuständigen Revierförster. Informationen dazu sind im Netz zu finden unter: www.aelf-wt.bayern.de/forstwirtschaft/083732/index.php –Weiterführende Informationen zum Borkenkäfer und zur aktuellen Gefährdungslage in Bayern gibt es auch online unter www.borkenkaefer.org

