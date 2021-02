vor 34 Min.

Mehr Hilfesuchende, weniger Spenden bei der Caritas

Die Caritas im Landkreis Dillingen hilft vielen Menschen in Not. Ab Sonntag wird gesammelt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie vermutet der Wohlfahrtsverband weniger Spenden.

Die Caritas im Bistum Augsburg und damit der Caritasverband für den Landkreis Dillingen bietet Hilfen für Menschen in Krisensituationen und Notlagen an.

Aufgrund der Corona-Pandemie befürchtet der katholische Wohlfahrtsverband einen Einbruch im Rahmen der Caritassammlung. „Die Spenden, die wir dadurch erhalten, gehen zwar seit Jahren zurück“, sagt Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg. „Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung beschleunigt.“

Wegen Corona brauchen die Menschen vermehrt Hilfe

Der Vorsitzende des Kreiscaritasverbandes Dillingen, Stephan Wolk, betont: „Dringend sind wir auf die Spenden der Caritassammlung angewiesen; unsere Sozialberatung ist für viele die einzige Anlaufstation, die in ihrer Not hilft, ihnen Klarheit aber auch Hilfen verschafft. Da geht Beratung und Begleitung zu Behörden oder anderen Hilfeträgern Hand in Hand mit vielen kleineren praktischen, auch finanziellen Hilfen, und so können wir eine umfängliche professionelle Hilfe gewährleisten. Auch kommen wegen der Corona-Krise vermehrt Menschen zur Schulden- und Insolvenzberatung, weil sie die Miete oder die Strom- und Heizungskosten nicht mehr bezahlen können.“

Gründe für die Kontaktaufnahme sind häufig fehlende Informationen und Schwierigkeiten beim Stellen von Leistungsanträgen, mangelndes Geld für den Lebensunterhalt, Probleme mit der Bewilligung von Arbeitslosengeld, Rückforderungsansprüche des Jobcenters oder anderen Stellen, eine drohende oder bereits vollzogene Stromsperre, Mietschulden, offene Nebenkostennachzahlungen, fehlender Brennstoff oder einmalige Bedarfe. Ebenso ist fehlender freier und vor allem bezahlbarer Wohnraum ein großes Thema.

189 Klienten konnten 2020 im Landkreis Dillingen unterstützt werden

Im Jahr 2020 konnten 189 Klienten in insgesamt 621 Beratungen unterstützt werden. Beratungen fanden zeitweise vorwiegend telefonisch statt. Spontane Vorsprachen, waren nur in einem sehr begrenzten Umfang möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung ist wünschenswert. Die allgemeine Sozialberatung der Caritas kann kostenlos in Anspruch genommen werden. Die Berater vor Ort bieten Hilfe zur Selbsthilfe an und unterstützen, die besondere Lebenssituation besser bewältigen zu können. Psychisch kranke Menschen können durch die Caritas Beratung erhalten, an tagesstrukturierenden Maßnahmen oder Gruppenveranstaltungen teilnehmen.

Der Erlös der Spenden unterstützt die Arbeit der Caritas in der Pfarrgemeinde, im Kreis und in der Diözese Augsburg zu je einem Drittel. Eingesetzt werden die Spendengelder für individuelle Hilfen für in Not geratene Menschen. Man kann Geld in ein Kuvert geben und mit der Aufschrift „Caritassammlung“ in den Briefkasten der Pfarrbüros werfen oder die verteilten oder in den Kirchen auflegenden Spendentüten bzw. Spendenbriefe nutzen. Auch die Kirchenkollekte am Sonntag, 28. Februar, sei eine gute Gelegenheit.

Mithelfen: Wer bei der Spendenaktion der Caritas mitmachen kann

Damit die Caritas auch künftig gezielt helfen kann, bittet sie vom 1. bis 7. März, die Caritassammlung zu unterstützen. Die Spendenaktion steht unter dem Motto „Ihre Spende hilft!“ und will darauf hinweisen, wie vielfältig die Arbeit der Caritas ist und auf welche Weise sie Menschen in Not beisteht und hilft.

Trotz der Pandemie werden sich viele in den Pfarrgemeinden auf den Weg machen. „Hierfür sind wir sehr dankbar“, so Wolk. „Nur durch zusätzliche Spendengelder lassen sich die verschiedenen Dienste der Caritas aufrechterhalten.“ Dort, wo keine Sammlung mehr stattfindet, bittet die Caritas um Spenden auf folgendes Konto: Caritasverband Dillingen, IBAN: DE05 7225 1520 0000 0853 83; BIC: BYLADEM1DLG. (pm)

