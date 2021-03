vor 32 Min.

Mehr Insolvenzberatungen im Landkreis

Die Caritas bietet Hilfe bei Überschuldung. Und spürt die Auswirkungen der Corona-Krise

Seit 1994 bietet der Caritasverband für den Landkreis Dillingen Beratung für Menschen an, die durch ihre Überschuldungssituation in Not geraten sind. Existenzbedrohende Notlagen wie Sperrung der Energiezufuhr oder gar der Verlust der Wohnung sollten bei rechtzeitiger Hilfestellung gar nicht erst eintreten.

Typische Auslöser für Überschuldung sind unerwartete Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit oder andere kritische Lebensereignisse. Auch die Corona-Maßnahmen führen oft zur Verminderung des Einkommens, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbands bietet Unterstützung.

2020 wurden 280 (Vorjahr 193) Haushalte im Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung für den Landkreis Dillingen beraten. Diese Steigerung liegt an dem Ausbau der personellen Kapazitäten aufgrund der verbesserten finanziellen Förderung durch die bayerische Staatsregierung.

Zudem suchten seit Herbst 2020 vermehrt Personen die Beratungsstelle auf, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Die durchschnittliche Wartezeit zwischen Anmeldung und persönlichem Beratungstermin beträgt weniger als vier Wochen.

Erreichbar ist die Beratung telefonisch unter 09071/70579-24 (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14 bis 17 Uhr) oder Mail an schuldnerberatung@caritas-dillingen.de. (pm)

Themen folgen