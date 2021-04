Mehr Schnelltests in Dillingen

Das Rote Kreuz ist jetzt beim städtischen Testzentrum dabei

Seit März gibt es im Dillinger Hallenbad die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Apotheker Dr. Matthias Schneider betreibt die Einrichtung mit Unterstützung der Stadt, der Donau-Stadtwerke und des Kulturrings. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden die Öffnungszeiten in den zurückliegenden Wochen schrittweise ausgebaut.

Nun steht eine zusätzliche Erweiterung des Angebots an: Denn von jetzt an unterstützt auch das Bayerische Rote Kreuz bei den Antigen-Schnelltests. Hierdurch können unter anderem am Wochenende zusätzliche Zeiten angeboten werden.

Oberbürgermeister Frank Kunz und Apotheker Schneider sind laut Pressemitteilung dankbar, dass sich BRK-Bereitschaftsleiter Rainer Kammergruber und weitere Ehrenamtliche hierzu bereit erklärt haben. Die kostenlosen Tests werden nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt. Dies ist unter folgender Internetseite möglich: www.corona-schnelltest-dlg.de. Das Ergebnis des Tests wird rund 15 Minuten später per E-Mail mitgeteilt. Und auch ein weiteres Testzentrum ohne Voranmeldung in der Innenstadt ist derzeit in Planung. Die Stadt kündigt an, hierüber zu informieren, sobald Genaueres feststeht. (pm)