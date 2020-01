07.01.2020

Mehr Strom vom Dach

Der Landkreis Dillingen setzt die Sonnenkampagne mit kostenlosen Vorträgen über Fotovoltaik und Stromspeicher fort

Die im Rahmen des European Energy Awards (eea) gestartete Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen war laut Pressemitteilung ein voller Erfolg und mit ausschlaggebend für die Auszeichnung des Landkreises durch den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber mit dem entsprechenden Qualitätssiegel. So informierten sich in den zu Beginn des Jahres 2019 angebotenen Vorträgen mehrere Hundert Besucher über die Möglichkeiten, die eine eigene Fotovoltaikanlage mit sich bringt. „Der hervorragende Zuspruch zu der Kampagne war für uns Anlass genug, die Sonnenkampagne auch zu Beginn des Jahres 2020 weiterzuführen“, erklärt Landrat Leo Schrell.

Mit der Sonnenkampagne will der Landkreis Dillingen die Energiewende in der Region weiter aktiv umsetzen, das vorhandene Erzeugungspotenzial an Fotovoltaikstrom nutzen und damit die Wertschöpfung in der Region weiter erhöhen. Schrell informierte beim offiziellen Startschuss der Sonnenkampagne bereits darüber, dass eine durch das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) erstellte Energiebilanz für den Landkreis Dillingen ergab, dass Fotovoltaikanlagen stromseitig das höchste Erzeugungspotenzial in der Region haben. Deshalb habe der Landkreis Dillingen im Rahmen der Sonnenkampagne ein Solarpotenzialkataster erstellen lassen. Damit können alle Bürger sowie Unternehmen und Kommunen des Landkreises eine internetbasierte Plattform nutzen, um virtuell eine Fotovoltaikanlage auf ihrer eigenen Immobilie zu planen (wir berichteten). Es wird veranschaulicht, welche Potenziale das eigene Hausdach zur Nutzung der Sonnenenergie bietet und wie viel Strom selbst erzeugt werden kann. Das Online-Kataster basiert dabei auf Laserscandaten, die von einem Flugzeug aus gewonnen wurden. Daraus entstanden interaktive Karten, auf denen für jedes Gebäude verzeichnet ist, wie geeignet es für die Gewinnung von Solarenergie ist. Jeder Hausbesitzer kann virtuell eine Fotovoltaikanlage konfigurieren und simulieren und erfährt zudem mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner, welche Renditen mit der Investition möglich sind. Das Solarkataster kann kostenfrei im Internet unter www.landkreis-dillingen.de, Rubrik Wirtschaft & Energie, Menüpunkt „European Energy Award“ – Sonnenkampagne aufgerufen werden.

Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle betonte, „dass durch die Sonnenkampagne insbesondere die Privatbürger auf das Potenzial auf ihren Hausdächern aufmerksam gemacht werden sollen. Durch die Kampagne wird deutlich aufgezeigt, dass die Sonnenstromnutzung auf dem eigenen Hausdach nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich rentabel ist.“ So erläutert Weber, dass die Preise für die PV-Module in den vergangenen Jahren stark gesunken seien, was insbesondere die Anlage in Kombination mit der Eigenstromnutzung zu einer lukrativen Investition in eine nachhaltige Zukunft mache.

Erfreulich sei, so Christian Weber, dass sich wieder drei Gemeinden bereit erklärt haben, Informationsabende im Rahmen der Sonnenkampagne in ihren Kommunen zu unterstützen. „Damit tragen wir die Kampagne in die Fläche und bieten den Bürgerinnen und Bürgern Informationsmöglichkeiten unmittelbar vor der eigenen Haustür“, so Weber. Die Vortragsabende unter dem Motto „Energiewende für jedermann – Unabhängigkeit durch Fotovoltaik und Stromspeicher“ werden federführend durch das Energie- und Umweltzentrum Allgäu gehalten und befassen sich mit den elementaren Fragen rund um die Chancen der Eigenstromnutzung. (pm)

stehen für die Vortragsabende bereits fest: Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, Foyer der Bachtalhalle in Syrgenstein, Dienstag, 4.Februar, 19 Uhr, Sportheim der SSV Glött, Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, Festsaal des Schlosses Wertingen. Der Eintritt zu den Informationsabenden ist frei.

