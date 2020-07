vor 22 Min.

Mehr Wertschätzung gefordert

Ministerin Carolina Trautner trifft sich in Dillingen mit Vertretern von Regens-Wagner

Zu einem Fachgespräch besuchte die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner die in Dillingen stattfindende Leitungskonferenz der Regens Wagner-Einrichtungen. „Nach den turbulenten letzten Wochen der Corona-Krise habe ich mich ganz besonders auf den heutigen persönlichen Austausch in der Leitungskonferenz der Regens-Wagner-Stiftung gefreut. Ganz nach meiner Devise ‚hinschauen, zuhören, kümmern‘ ist mir der persönliche Austausch sehr wichtig“, sagte die Staatsministerin laut Pressemitteilung. Sie bedankte sich bei allen Mitarbeitern der Regens-Wagner-Stiftungen für ihre wertvolle Arbeit für Menschen mit Behinderung.

In einem offenen, konstruktiven Gespräch erörterten der Vorstand der Regens-Wagner-Stiftungen und die Gesamtleitungen der 14 Zentren in Bayern mit Staatsministerin Trautner konkrete Problemstellungen im Blick auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

Carolina Trautner betonte, dass das Wohnen eines der wichtigsten Themen für die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Behinderung sei. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr im Rahmen unseres Sonderinvestitionsprogramms ‚Konversion von Komplexeinrichtungen‘ wieder zwei Projekte der Regens-Wagner-Stiftung in Oberfranken und Schwaben mit insgesamt über 8,4 Millionen Euro fördern können.“ Einig waren sich die Einrichtungsleitungen mit der Staatsministerin, dass in der Corona-Krise die Wichtigkeit und Systemrelevanz der Mitarbeiter im sozialen Bereich deutlich wurde. Heilerziehungspfleger, Erzieher und Pflegekräfte hätten dafür mehr Wertschätzung verdient, so Carolina Trautner. (pm)

