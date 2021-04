Mehr als 10.000 Euro Schaden nach Unfall bei Deisenhofen

Der Wind hat am Mittwoch um 13.30 Uhr zwischen Lutzingen und Deisenhofen einen Anhänger umgeweht. Dann kam es zu einer Kettenreaktion.

Ein 25-Jähriger war am Mittwoch auf der Kreisstraße DLG25 von Lutzingen in Richtung Deisehofen unterwegs. An seinem Wagen hing ein Anhänger.

Auf Grund einer starken Windböe kippte der Anhänger während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn, wobei er zwei entgegenkommende Pkw beschädigte.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)

Lesen Sie dazu auch: