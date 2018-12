20.12.2018

Mehr als 10000 Gäste werden erwartet

Der Tag der Bundeswehr in Dillingen ist auch Thema beim Neujahrsempfang

Neujahrsempfänge in Dillingen haben immer ein Thema. 2017 ging es um die Bildung, und 2018 stand die Gemeindegebietsreform vor 40 Jahren im Mittelpunkt. Der Neujahrsempfang am Montag, 7. Januar 2019, wird ganz im Zeichen der Bundeswehr stehen. Anlass ist der „Tag der Bundeswehr“, der am Samstag, 15. Juni, in der Kreisstadt über die Bühne geht. Dillingen ist dabei einer von 14 Standorten in ganz Deutschland, an denen sich die Bundeswehr präsentiert. Die Planungen in der Luitpoldkaserne sind am Laufen. Nach Informationen unserer Zeitung werden im Juni des kommenden Jahres mehr als 10000 Menschen am Tag der Bundeswehr in Dillingen erwartet. Der Pressesprecher in der Luitpoldkaserne, Dieter Obermayer, sagt auf Anfrage, dass sich im Juni nicht nur das hier stationierte Informationstechnikbataillon 292 präsentierten wird. Auch andere Verbände der Bundeswehr werden sich vorstellen. „Wir zeigen, was die Bundeswehr tut“, informiert Obermayer.

Die Verbundenheit zwischen der Stadt Dillingen und der Bundeswehr soll auch beim Neujahrsempfang sichtbar werden. Seit 1682 sind Soldaten in der Donaustadt stationiert. Die Festrede wird CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange halten. Und auch der Kommandeur des IT-Bataillons, Oberstleutnant Markus Krahl, wird beim Neujahrsempfang sprechen. Beginn ist um 19 Uhr im Stadtsaal. (bv)

