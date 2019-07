vor 1 Min.

Mehr als 2000 Menschen feiern auf der Regens-Wagner-Meile

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Thema beim Fest in Dillingen. Am Ende des Gottesdiensts gibt es 800 Saatkugeln mit Blumensamen für die Gäste.

Es war ein rundum gelungener Tag, der auch bei der Gluthitze dieser Tage auf eine große Resonanz stieß: Am Sonntag haben Mitarbeiter, Bewohner und Schwestern von Regens Wagner Dillingen gemeinsam mit Scharen von Besuchern aus nah und fern auf der Regens-Wagner-Meile gefeiert. Allein den gemeinsamen Gottesdienst zum Thema „Franziskus – gestern – heute – morgen“ unter freiem Himmel besuchten mehr als 600 Menschen.

2000 Gäste beim Fest von Regens Wagner in Dillingen

Die Themen Umweltmanagement, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit haben in den vergangenen Jahren bei Regens Wagner verstärkt an Bedeutung gewonnen. In Umweltteams werden Mitarbeiter und Menschen mit Behinderung zu Umweltbeauftragten ausgebildet. „In jeder unserer Wohngruppen und in jeder Arbeitsgruppe unserer Werkstätten sind Umweltbeauftragte, die auf die Schonung von Ressourcen wie Wasser und Strom achten und auch auf die richtige Mülltrennung wie auf die Vermeidung von Müll“, informiert Regens Wagner in einer Pressemitteilung. Der Schutz unserer Umwelt ohne „Wenn und Aber“ sei ein zentrales Thema, das in allen Bereichen der Einrichtung berücksichtigt und gelebt werde. Im Anschluss an den Gottesdienst, den Rainer Remmele, der Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen zelebrierte, wurden 800 selbst gemachte Saatkugeln als kleine Blumenüberraschung verteilt.

Bild: Ingrid Weber

Nach dem Gottesdienst feierten nach Angaben von Regens Wagner Dillingen mehr als 2000 Gäste ein Fest. Egal ob Groß oder Klein, ob Menschen mit oder ohne Behinderung – bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen konnten Besucher bei den unterschiedlichsten Angeboten das für sie Passende heraussuchen: An vielen Verkaufsständen gab es liebevoll selbst gestaltete Artikel aus der Einrichtung, etwa Näharbeiten, Eulenkissen, Taschen aus Jeans, die bereits nach 15 Minuten ausverkauft waren, Gartenartikel, Schlüsselanhänger, Holzartikel und vieles mehr.

Acht kreative Bastelangebot

Gleich acht kreative Bastelangebote zum Mitmachen lockten Gäste an. Da konnten Murmelsteine bemalt und Tau-Ketten gestaltet werden. Kinderschminken, ein Kettcar-Parcours, Kistenklettern, Dosenwerfen und ein Feuerwehrspiel waren geboten. Außerdem fanden Führungen zum Thema „Wohnen für Menschen mit Hörschädigung und Pflegewohnen“ statt. Interessierte konnten einen Blick in verschiedene Bereiche der Einrichtung werfen: Wohngruppe, „Ambulant betreutes Wohnen“ und „Pflegewohnen“.

Auch für das leibliche Wohl war im Festzelt und auf dem Festgelände bestens mit regionalen und internationalen Leckereien gesorgt. Den Gottesdienst umrahmten die Regens-Wagner-Band und der Gebärdenchor, im Anschluss spielte der Musikverein Frauenriedhausen im Freien vor dem Festzelt auf. (pm)

