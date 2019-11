vor 17 Min.

Mehr als 30 Jahre nach Tschernobyl: Weiter sind viele Wildschweine belastet

Plus Die Gegner präsentieren in Gundelfingen dramatische Zahlen. Sie fürchten, dass in der Klimadebatte die Gefahren der Akw-Technologie in den Hintergrund treten

Von Günter Stauch

Mehr als drei Jahrzehnte nach einem der größten Nuklearunglücke aller Zeiten in Tschernobyl sind dessen Spuren auch in der Region noch auszumachen. „Das Fleisch von der Hälfte des erlegten Schwarzwildes ist immer noch so verseucht, dass es entsorgt werden muss“, hat jetzt Forums-Sprecher Raimund Kamm mit einem alarmierenden Hinweis auf die extrem lange Fortdauer der Kernstrahlung hingewiesen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen