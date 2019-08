vor 21 Min.

Mehr als nur Filme

Beim Ballmertshofer Filmfest geht es um das Leben auf dem Land. Und um Musik, Laufen und Yoga

Im Mittelpunkt der 42. Neuauflage des kultigen Filmfests auf dem Härtsfeld stand die Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen des Landlebens. Besucher bekamen diese laut Pressemitteilung nicht nur unter den erfrischenden Filmfestduschen auf den idyllischen Filmfestwiesen und bei dem ein oder anderen Gewitter hautnah zu spüren.

Offensichtlich war dieser thematische Schwerpunkt auch bei einigen Filmstreifen, die über die Filmfest-Leinwände flimmerten. In der Kurzdokumentation „Die Stadtmaus und die Landmaus“, die eine Schülergruppe aus Augsburg im Vorfeld des Dorffilmfests angefertigt hatte, gab es hierzu Informationen aus erster Hand. Ausgewählte Bewohner der 400-Seelen-Gemeinde wurden interviewt und äußerten sich über die Liebe zum Landleben und die Probleme, die dieses mit sich bringt.

Keine Ballmertshofer, sondern die Theatergruppe Kösingen standen beim zweiten regionalen Schwer- und Höhepunkt im Mittelpunkt. Das Projekt „Wir sind das Härtsfeld“ nutzte die besondere Aura des Ballmertshofer Filmfests als Plattform für die Präsentation ihres Schlussbeitrags. In imposanten Retrobussen fuhren sie mit ihrer gestylten Gefolgschaft in den Schlossgarten ein – so der offizielle Name der Festival-Location, die über das Filmfest-Wochenende freilich zum Bob-Dylan-Platz mutiert – und gaben da ihre Lach- und Sachgeschichten vom Härtsfeld zum Besten. Dass das Filmfest Ballmertshofen nach all den Jahren zu einem Event geworden ist, das weit über die Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinausstrahlt, belegten laut Mitteilung unter anderem die Autonummern aus Münster, Darmstadt, Hamburg und Berlin. Neben preisgekrönten Filmen des letzten Kinojahres, wie etwa die isländische Öko-Komödie „Gegen den Strom“ oder der libanesische Spielfilm „Capernaum, Stadt der Hoffnung“, war auch im Rahmenprogramm einiges geboten. Premiere beim Filmfest hatte die Zaubershow von Arwid Klaws vom Aalener Stadttheater, die junge wie ältere Festivalbesucher zu begeistern wusste.

Yoga für Frühaufsteher und der Sebastian-Kneipp-Gedächtnislauf brachten Bewegung in die morgendliche Runde. Einmal auf dem Programm standen die Lagerfeuer-Lieder und der traditionelle und mit Livemusik unterlegte Bob-Dylan-Vortrag, der sich diesmal um die aktuelle Setlist des Liedermachers aus Minnesota drehte. Das Konzert beim Filmfest bestritt die Newcomer-Band Between Owls aus Freiburg, die für das richtige Filmfest-Feeling sorgte.

Dass sich das Filmfestteam im Match gegen die besten Kicker des Dorfes im Elfmeterschießen durchsetzte, war für die „Filmfestk(r)uh“ das i-Tüpfelchen beim 42. Ballmertshofer Filmfest, dem es laut Pressemitteilung angesichts der vielen jungen und jugendlichen Besucher und Helfer um die Zukunft nicht bange sein muss. (pm)

Themen Folgen