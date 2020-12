10:30 Uhr

Mehrere Fälle von Internetbetrug im Landkreis Dillingen

Gleich mehrere Menschen haben am Freitag Anzeige bei der Polizei in Dillingen und Wertingen erstattet. Sie alle gaben an, bei Ein- oder Verkäufen im Internet betrogen worden zu sein.

So teilte ein 48-jähriger Mann aus Buttenwiesen mit, dass er eine E-Mail erhalten hatte, wonach er für einen angeblichen Brancheneintrag einen hohen dreistelligen Betrag bezahlen sollte. Durch Recherche stellte der Mann fest, dass die vermeintlichen Firmenangaben des E-Mail Absenders nicht der Wahrheit entsprachen. Deswegen wurde der Buttenwiesener misstrauisch und erstattete Anzeige.

Buttenwiesener wird beim Verkauf betrogen

Ein 29-jähriger Mann aus Buttenwiesen bot über eine Online Verkaufsplattform Ware zum Verkauf an. Darauf meldete sich laut Polizei ein vermeintlicher Kaufinteressent. Nachdem man sich über die Formalitäten geeinigt hatte, täuschte der Kaufinteressent über eine gefälschte Internetseite die Zahlung des Betrags im mittleren dreistelligen Bereichs vor. Der Mann aus Buttenwiesen verschickte die Waren daraufhin nach England. Doch das Geld dafür wurde bis heute noch nicht auf seinem Konto gutgeschrieben.

Rudergerät kommt nicht in Medlingen an

Ein 33-jähriger Medlinger bestellte bei einem Internetshop ein Rudergerät mit einem niedrigen vierstelligen Warenwert. Nachdem die Ware bezahlt wurde aber bis heute nicht geliefert wurde, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Internetshop um einen Fake-Shop handelte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen