vor 48 Min.

Mehrere Unfälle bei Schneeglätte im Landkreis Dillingen

Nach einem kurzen Wintereinbruch haben sich am Freitag im Landkreis mehrere Unfälle ereignet. In Dillingen prallte ein Omnibus gegen ein Auto

Die Schneefälle am Freitag haben zu mehreren Unfällen im Landkreis Dillingen geführt.

Einen Schaden von etwa 1300 Euro verursachte eine 48-jährige Autofahrerin gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Dillingen. Die 48-Jährige war auf der Donauwörther Straße in Richtung Steinheim gefahren. Sie wollte nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Dabei geriet sie laut Polizeibericht mit ihrem Wagen aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse ins Rutschen und prallte gegen das Auto einer 32-Jährigen, die ihr in der Rudolf-Diesel-Straße entgegenkam.

Bus kollidiert im Kreisel zur Donaustraße mit Auto

Zeitgleich hatte sich in der Dillinger Donaustraße ebenfalls ein Verkehrsunfall ereignet. Der 62-jährige Fahrer eines Omnibusses fuhr vom Kasernplatz kommend in den Kreisverkehr zur Donaustraße ein und kollidierte aufgrund der Wetterverhältnisse mit dem Auto eines 37-Jährigen, der bereits in den Kreisel eingefahren war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Wagen prallt gegen Verkehrszeichen

Gegen 12.45 Uhr kam ein 33-Jähriger mit seinem Auto in Donaualtheim ins Rutschen. Er war am Sportplatz in Richtung Hausen gefahren und prallte mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen. Dabei verursachte er einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Kleintransporter prallt gegen geparktes Auto

Zu einem weiteren Verkehrsunfall war es gegen 10.45 Uhr in Höchstädt gekommen. Der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters rutschte in der Ensbachstraße aufgrund Schneeglätte nach rechts in einen geparkten Wagen. Er verursachte so einen Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Fahrer hatte lediglich Sommerreifen auf Wagen aufgezogen

Ein Schaden von ebenfalls etwa 1000 Euro entstand am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall bei Bachhagel. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Giengen unterwegs. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt kam er aufgrund Schneeglätte mit seinem Auto ins Rutschen. Der Wagen, der lediglich mit Sommerreifen ausgerüstet war, prallte gegen ein entgegenkommendes Sattelzuggespann, das von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. (pol)

