00:31 Uhr

Mehrere Unfälle

Vorfälle in Gundelfingen und Dillingen

Ein 54-jähriger Mann aus Gundelfingen ist am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto auf der Günzburger Straße in nördliche Richtung gefahren. Ein 18-jähriger Mann aus Gundelfingen, der nach Angaben der Polizei mit seinem Auto aus dem Feldgatterweg nach links in die Günzburger Straße einfahren wollte, übersah den vorfahrtsberechtigten Wagen des Geschädigten, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 11.55 Uhr in Dillingen ereignet. Die 19-jährige Unfallverursacherin aus Dillingen befuhr laut Polizei mit ihrem Auto die Frauentalstraße in Richtung der Hausener Straße. Im Kreuzungsbereich an der Hausener Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 47-Jährigen aus Finningen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

In Gundelfingen wollte am Samstag gegen 10.40 Uhr eine 28-jährige Seat-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Wilhelm-Hauff-Straße nach links in die Schlesienstraße abbiegen. Währenddessen kam nach Polizeiangaben von hinten ein 52-Jähriger mit seinem Roller und überholte die Seat-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beim Roller wurde die rechte Seite verkratzt, am Auto die linke Fahrzeugseite eingedellt. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Der Rollerfahrer fuhr nach Angaben seiner Personalien von der Unfallstelle weg. Bei der Nachschau an seiner Wohnadresse traf ihn die Polizei an. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (pol) Symbolfoto: Kaya

Themen Folgen