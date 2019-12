vor 3 Min.

Mehrere Unfälle im Landkreis

Sachschäden, aber keine Verletzte

Eine 20-Jährige wollte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr von Buttenwiesen auf die Staatsstraße 2027 in Richtung Frauenstetten abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Lkw. Der Lastwagenfahrer versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern, und touchierte dabei einen Gartenzaun an der Staatsstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 4200 Euro. Zu einem ähnlichen Unfall ist es am Donnerstag gegen 12 Uhr in Dillingen an der Einmündung Einsteinstraße/Donauwörther Straße gekommen. Dort wollte eine 85-jährige Pkw-Fahrerin in Richtung Steinheim abbiegen und übersah dabei einen herannahenden 36-jährigen Toyota-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

Ein weiterer Vorfahrtsverstoß ereignete sich Tag gegen 8.30 Uhr an der Lauinger Straße in Gundelfingen. Eine 25-jährige Autofahrerin wollte aus der Straße Untere Vorstadt auf die Lauinger Straße einbiegen und übersah dabei eine 81-jährige Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. (pol)

