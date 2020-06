vor 34 Min.

Mehrere Unfälle mit Radfahrern

Eine Person erlitt schwere Verletzungen am Kopf

Das schöne Wetter am Pfingstmontag hat zahlreiche Fahrradfahrer auf die Straßen gelockt. Dabei kam es auch zu Verkehrsunfällen, bei denen zwei Radler leichte bis mittelschwere Verletzungen davontrugen. Ein Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen, teilt die Polizei mit.

In Buttenwiesen war gegen 18 Uhr ein 24-Jähriger in der Bahnhofstraße aufgrund eines Bremsfehlers gestürzt und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Kurz darauf wurde ein gestürzter Radfahrer in Gundelfingen mitgeteilt.

Ein 27-Jähriger war alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad gestürzt und zog sich dabei Kopfverletzungen zu, als er von der Wilhelm-Hauff-Straße in die Immanuel-Kant-Straße abbiegen wollte. Er musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden, schreibt die Polizei.

Zu einem schweren Fahrradunfall ist es gegen 14.45 Uhr gekommen, als ein 72-jähriger Radler mit seinem E-Bike die Kreisstraße DLG 2 von Zusamaltheim in Richtung Staatsstraße befahren wollte. Dabei kam er aus bislang nicht geklärten Gründen alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Senior hatte keinen Fahrradhelm getragen, steht es im Polizeibericht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber für den Transport hinzugerufen. Dieser brachte den Verletzten ins Uniklinikum Augsburg. (pol)

Themen folgen