vor 50 Min.

Mehrere Unfälle mit Radlern

Ein 17-Jähriger fährt freihändig und telefoniert, ein Senior trägt keinen Helm. Die Polizei appelliert

In der Region ist es zu mehreren Unfällen mit Radlern gekommen. Mittelschwere Verletzungen hat ein 75-jähriger Radfahrer am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen erlitten. Der Senior war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Georg-Hogen-Ring zwischen Hausen und Dillingen unterwegs. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei von einem 17-Jährigen, der freihändig und mit seinem Handy telefonierend auf seinem Fahrrad entgegenkam, angefahren und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt. Der 75-Jährige, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden am Kopf zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Der 17-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Fahrradfahren das Tragen eines Fahrradhelms, auch wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, sehr sinnvoll ist. Ein Fahrradhelm vermindere die Wucht beim Aufprall und schütze so vor schweren Kopfverletzungen. Verboten sind laut Polizeibericht das freihändige Fahren sowie das Benutzen eines Handys während der Fahrt. „Der Radfahrende verliert so beim Fahren die Kontrolle über sein Fahrrad und kann dadurch andere gefährden und sogar, wie in diesem Fall, einen Unfall mit Personenschaden verursachen“, warnt die Polizei. Verstöße ziehen neben den haftungsrechtlichen Konsequenzen ein Strafverfahren oder zumindest die Verhängung eines Bußgeldes nach sich.

Mit leichten Verletzungen musste ein 83-Jähriger nach einem Sturz von seinem Fahrrad mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert werden. Der 83-Jährige war laut Polizei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße in Obermedlingen ortseinwärts unterwegs. Auf Höhe eines Einmündungsbereichs bremste der 83-Jährige sein Fahrrad aufgrund eines stehenden Autos ab und kam dabei ins Schlingern. Er stürzte alleinbeteiligt auf einen geparkten Opel und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand kein Schaden, am Opel hingegen wurde durch den Aufprall des Seniors ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht.

Leicht verletzt wurde eine 64-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Samstag gegen 12.15 Uhr in der Gottmannshofer Straße in Wertingen. Ein 59-jähriger Opel-Fahrer, der aus der Straße „Am Bahnhof“ auf die Gottmannshofer Straße ausfahren wollte, nahm laut Polizei der von rechts kommenden Radlerin im Einmündungsbereich die Vorfahrt. Es kam zur leichten Kollision der Fahrzeuge, infolge dessen die 64-Jährige von ihrem Rad stürzte und dabei Schürfwunden erlitt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Am Fahrrad der Frau entstand ein Schaden von etwa 40 Euro. (pol) Symbolfoto: AZ

