vor 38 Min.

Mehrere Unfallfluchten

Vorfälle in Dillingen und Gundelfingen

Die Polizei meldet zwei weitere Fälle von Unfallfluchten im Landkreis. In Dillingen hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch zwischen 7.20 und 10 Uhr den linken Außenspiegel eines weißen VW-Busses T5, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Donaustraße in Dillingen geparkt war, beschädigt. Der dadurch angerichtete Schaden am Außenspiegel beläuft sich auf etwa 300 Euro. Anstatt den Unfall zu melden, floh der Unbekannte. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

In Gundelfingen ist am Mittwochabend um 17.25 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen geparkten Mercedes gestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Lauinger Straße in Gundelfingen. Dabei verursachte der Senior einen Schaden von rund 1500 Euro. Doch der Besitzer des Mercedes und ein weiterer Zeuge hatten den Vorfall beobachtet. Obwohl der Geschädigte dem 82-Jährigen noch nachlief, fuhr der davon. Der Mercedes-Fahrer verständigte die Polizei. Gegen den 82-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (pol)

