vor 16 Min.

Mehrere Unfallfluchten im Landkreis

Dillinger Polizei sucht in allen Fällen Zeugen

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht von Donnerstag mehrere Unfallfluchten im Landkreis Dillingen. Im Überblick:

Am Mittwoch zwischen 16.45 und 17.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Segrépromenade ein schwarzer BMW-3er-Touring im Bereich der hinteren linken Tür angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zuvor war es zwischen 9 und 12 Uhr zu einer Unfallflucht in der Straße Am Märzenbach in Wertingen gekommen. Dabei prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Holzzaun eines dortigen Anwesens und verursachte einen Sachschaden von 50 Euro.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5.25 Uhr, kam es zu einem Zusammenprall zweier Außenspiegel von Sattelzugmaschinen auf der Kreisstraße DLG 35 zwischen Wittislingen und Lauingen. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der unfallbeteiligte Fahrer des flüchtigen Sattelzugs weiter in Richtung Wittislingen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von 300 Euro. (pol)

bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

Themen folgen