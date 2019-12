vor 51 Min.

Mehrere Verkehrsunfälle im ganzen Landkreis

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Dienstag ereignet: In Landshausen, Wittislingen, Lauingen und Dillingen kracht es gestern. Vor allem aus einem Grund.

In Landshausen nahm ein 72-jähriger Autofahrer einem 80-jährigen Wagenlenker die Vorfahrt. Der 72-Jährige wollte um 8.55 Uhr die Kreisstraße DLG1 von der Ringstraße in Richtung Giengener Straße überqueren. Dabei nahm er dem anderen, der auf der Kreisstraße in Richtung Bachhagel unterwegs war, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Während der 72-Jährige nach der Unfallaufnahme weiterfahren konnte, musste der Wagen des anderen abgeschleppt werden.

Unfall beim Überholvorgang passiert

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 6500 Euro ereignete sich am eine Stunde später bei Wittislingen. Zwischen Zöschlingsweiler und Schabringen setzte ein 22-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve zum Überholen an. Als er an der Fahrzeugkolonne vorbeifuhr, kam offenbar aufgrund leichter Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Sein Wagen kollidierte mit dem Wagen eines vorausfahrenden 31-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtet und keinen Führerschein

Weil eine Frau ihm die Vorfahrt nahm, kam es zur Anzeige gegen einen Mann: Um 11.30 Uhr wollte eine 56-Jährige am Dienstag in Lauingen mit ihrem Auto von der Lindenstraße nach rechts auf die Schabringer Straße einbiegen. Dabei missachtete sie Vorfahrt eines 61-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Schabringer Straße stadteinwärts gefahren war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige keine Fahrerlaubnis für sein zweirädriges Gefährt besaß. Dieses wurde für weitere Überprüfungsmaßnahmen sichergestellt. Gegen den Mannwurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Rechts vor Links Regelung nicht beachtet

Ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Dillingen zugetragen hatte. Eine 55-jährige Autofahrerin wollte von der untergeordneten Josef-Feistle-Straße in die Klemens-Mengele-Straße abbiegen. Sie nahm dabei nach Angaben der Polizei einer 76-Jährigen die Vorfahrt, die mit ihrem Volkswagen auf der Klemens-Mengele-Straße aus Richtung Donauwörther Straße gefahren kam.

Bereits am Vormittag war die Polizei schon einmal in Lauingen gewesen. Dort hatte um 8.40 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer laut Polizei die Regelung rechts vor links nicht beachtet und so einen einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von ungefähr 1800 Euro verursacht: Der 33-Jährige war mit seinem Wagen im Oberen Brunntal aus Richtung Donaustraße gefahren. Er kollidierte mit dem Renault einer 51-Jährigen, die aus einer vorfahrtsberechtigten Seitenstraße ausgefahren kam. (pol)

