vor 44 Min.

Mehrfamilienhaus in Dillingen steht in Flammen

In der Dillinger Vorstadtstraße steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Verletzt wurde nach ersten polizeilichen Erkenntnissen niemand.

Seit kurz vor halb acht Uhr morgens brennt ein Haus in der Vorstadtstraße. Dort wohnen sieben Personen. Diese konnten sich nach Auskunft der Dillinger Polizei unverletzt rechtzeitig in Sicherheit bringen. Erst sei man von einem Zimmerbrand ausgegangen, dann wurde die Zahl der Feuerwehrkräfte erhöht, weil der Dachstuhl in Flammen stand.

Die Kriminalpolizei am Polizeipräsidium Schwaben-Nord hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt. Ein ausführlicher Bericht und Bilder folgen. (corh)

