Mehrfamilienhaus voller Rauch - und eine Frau schläft noch

Die Feuerwehr Lauingen rückte am Freitag zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus aus.

In der Schlossstraße in Lauingen kam es am frühen Freitagmorgen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Weil unklar war, ob noch jemand im Haus ist, ging ein Atemschutztrupp hinein und durchsuchte alles. Zum Glück.

Die Lauinger Feuerwehr ist am Freitagmorgen um 5.23 Uhr verständigt worden. In einem Mehrparteienhaus in der Schlossstraße war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Als die Feuerwehr eintraf, war nicht klar, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr durchsuchte daraufhin das Gebäude.

Die Ehrenamtlichen fanden eine Frau

In einer Wohnung fanden die Feuerwehrleute eine Frau, die noch im Bett lag. Sie brachten die Person umgehend ins Freie. Dort wurde die Frau erst vom Rettungsdienst versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Die Lauinger Wehr war mit drei Fahrzeugen und rund 14 Ehrenamtlichen im Einsatz.

Wie die Feuerwehr betonte, sei die erfolgreiche Rettung der Frau auf die Rauchwarnmelder in der Wohnung zurückzuführen. Dieser löste rechtzeitig aus, was die Nachbarn des Hauses bemerkten. Sie hatten die Feuerwehr alarmiert.

Durch ihr umsichtiges und schnelles Handeln sei womöglich das Leben der jungen Frau gerettet worden.

Die Ursache für die Rauchentwicklung ist noch unklar. (dz)

